Lancha suspeita tinha 2,8 toneladas de haxixe

Embarcação foi intercetada na zona da Foz de Odeleite, no Algarve.

Por Ana Palma e Tiago Lima | 09:39

A velocidade e o rumo da lancha, que seguia em direção à barra do rio Guadiana, em Vila Real de Santo António, despertaram as suspeitas dos militares do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da GNR, que pelas 06h00 desta sexta-feira procederam à abordagem da embarcação.



No interior encontraram 85 fardos de haxixe, com quase 2,8 toneladas. Um homem de 38 anos, de nacionalidade espanhola, foi detido.



Segundo o CM apurou junto do comandante Bruno Cordeiro, comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da GNR, "a embarcação suspeita foi detetada no mar pelas 05h20".



Pouco depois, quando aquela já estava a subir o rio Guadiana, a GNR "fez a sua interceção já a norte da ponte Internacional do Guadiana, perto da localidade da Foz de Odeleite", explicou.



De acordo com o mesmo responsável, "quando foi feita a interceção do barco constatou-se que a bordo se encontrava um cidadão espanhol, que foi detido".



A embarcação, com cerca de 11 metros de comprimento, está equipada com três motores de 300 cavalos cada, admitindo-se que tenha ido buscar diretamente a droga ao norte de África.



Os militares detetaram, entretanto, movimentos suspeitos na margem espanhola do rio, tendo alertado a Guardia Civil, a qual deteve, por sua vez, em Vila Blanca, um cidadão marroquino que se suspeita que possa estar ligado à descarga da droga.