Três detidos e cerca de quatro mil doses de haxixe apreendidas em Setúbal

No âmbito de uma investigação por suspeita de tráfico de estupefacientes, a PSP deu cumprimento a três mandados de buscas domiciliárias.

Dois homens e uma mulher foram detidos durante uma operação da PSP em Setúbal, tendo sido apreendidas cerca de quatro mil doses de haxixe e mais de quatro mil euros em dinheiro, foi esta sexta-feira anunciado.



"Da operação resultou a detenção de dois homens, com 19 anos de idade. Foi ainda detida uma mulher, com 18 anos de idade, por resistência e coação sobre funcionário", refere a PSP em comunicado.



Durante a operação foram apreendidas 3.948 doses de haxixe, 4.485 euros em dinheiro, duas facas utilizadas no corte de estupefacientes e um telemóvel.