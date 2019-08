Cinco jovens, entre os 19 e os 22 anos, foram apanhados em flagrante pela PSP a furtar garrafas de bebidas do interior da discoteca Lust in Rio, em Lisboa, terça-feira de madrugada.Dois dos suspeitos - todos estrangeiros - saltaram um muro de dois metros e entraram no estabelecimento (que estava encerrado) sem serem detetados pelo vigilante.Já tinham passado para o exterior dez garrafas de champanhe Moët & Chandon, vodka, gin e uísque, num total de 818 euros.