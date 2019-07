Gerente de estabelecimento detido por agredir segurança da discoteca Lust in Rio

O gerente de um estabelecimento comercial tentou entrar na zona VIP da discoteca Lust in Rio, em maio, mas foi barrado por um segurança. Dias depois, o homem, de 37 anos e com antecedentes por agressões, fez uma espera ao segurança no estacionamento da discoteca.Com um bastão agrediu a vítima, de 55 anos, tendo esta sido internada no Hospital de São José com várias fraturas nas pernas. O agressor foi agora detido pela PSP de Lisboa.Presente a juiz, o homem ficou proibido de frequentar a discoteca e com apresentações trissemanais na PSP.