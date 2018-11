Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz deixa à solta sete carteiristas em Lisboa

Atacaram sobretudo turistas que passeavam com carteiras e telemóveis à mostra.

Por M.P. | 08:37

Têm todos antecedentes criminais por roubos. E na semana passada os sete carteiristas foram apanhados em flagrante pela PSP. Atacaram sobretudo turistas que passeavam com carteiras e telemóveis à mostra.



Levados a juiz nenhum deles ficou sujeito à medida de coação mais gravosa - a prisão preventiva. Continuam, por isso, à solta.



Os carteiristas detidos têm entre 22 e 64 anos e há muito que são conhecidos pelas autoridades por atuarem em locais turísticos da capital.



Um dos casos aconteceu numa paragem de autocarros turísticos, na Baixa. Dois carteiristas furtaram o telemóvel a uma turista quando ela se preparava para entrar no autocarro.



Segundo a PSP refere em comunicado, "os carteiristas rodearam a vítima, abriram-lhe a mochila e tiraram-lhe uma bolsa com o telemóvel".



Foram de imediato detidos por polícias que presenciaram o furto e lhes apreenderam o telemóvel. Noutro caso, três carteiristas levaram uma mochila a uma turista que ia ficando sem 280 euros que tinha na carteira.