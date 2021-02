Não tive culpa.” Não foi em uníssono, mas foi dito por ambos: pelo pai e pela madrasta de Valentina. Nenhum teve culpa da morte da menina, o que irritou os juízes que esta quarta-feira faziam o julgamento no Tribunal de Leiria. “Então quem teve culpa?”, perguntou um dos magistrados, deixando no ar a resposta irónica. Terá sido Valentina a culpada, por ter morrido quase doze horas depois do seu espancamento?