Juiz Ivo Rosa cancela início da instrução do caso BES

Ivo Rosa ainda nem leu a acusação do processo BES. O juiz que pediu o exclusivo para analisar aquele caso vem agora dizer que não pode marcar diligências porque tem estado a trabalhar no processo Octapharma. O magistrado alega mesmo que fez 200 despachos em dois meses e arrisca a que o processo BES não tenha solução à vistaO magistrado concorreu para a Relação de Lisboa e terá de ser marcado o debate instrutório do BES antes do verão, sob pena de ter de ser tudo repetido.Em Outubro garantiu que o fazia, mas agora parece tudo ter mudado. Embora o Conselho Superior de Magistratura tivesse deferido a exclusividade do juiz com o argumento da complexidade do caso BES, Ivo Rosa volta atrás.Refira se ainda que foi com base na exclusividade por causa do BES que o processo EDP passou para o juiz Carlos Alexandre. que agora decide os seus processos e os do colega que só tem dois casos em cima da mesa.