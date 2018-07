Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz manda para a cadeia dois bombeiros incendiários

Fábio Delgado, de 25 anos, e André Vitorino, de 20, atearam mais de 20 fogos. Pertenciam à corporação de Alenquer.

Por M.C. e T.M. | 09:23

Fábio Delgado, de 25 anos, e André Vitorino, de 20, bombeiros da corporação de Alenquer detidos pela Judiciária por suspeitas de terem ateado mais de 20 fogos entre o verão de 2017 e o mês passado, vão aguardar julgamento presos.



A medida de coação foi aplicada por um juiz do tribunal de Vila Franca de Xira. Segundo um comunicado da PJ, a investigação aponta para que os dois jovens bombeiros sejam os autores de vários fogos ocorridos no concelho de Alenquer, alguns deles de grande dimensão.



Com o apoio da GNR de Alenquer, e dos bombeiros, a PJ percebeu que a dupla espalhou gasolina em locais isolados de mato e arvoredo, ateando a chama com isqueiros.