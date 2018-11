Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juízes visitam local do crime de comandos

Alexandre Lafayette considerou uma "inadmissível manipulação".

Por M.C. | 08.11.18

Alexandre Lafayette, advogado do tenente-coronel Maia, diretor do curso 127 de comandos onde morreram os recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, requereu esta quarta-feira a nulidade dos depoimentos dos alunos do curso durante o inquérito.



A decisão surgiu após o depoimento do major Vasco Brazão, responsável da PJM pela investigação, que disse ter instruído os subordinados para que explicassem às testemunhas a diferença entre agressões e "incentivos militares como ‘palmadões’ nas costas".



Os juízes marcaram para 4ª feira, 14 de novembro, uma inspeção ao local dos crimes, no campo de tiro de Alcochete.