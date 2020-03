Julgamento de militares retomado a 14 de abril

O processo que julga 19 militares acusados de crimes relacionados com a morte de dois recrutas dos Comandos deverá ser retomado em 14 de abril por videoconferência, com a audição de testemunhas, de acordo com um despacho da magistrada que preside ao julgamento.

No despacho, a juíza-presidente do juízo central criminal de Lisboa pede às partes envolvidas no processo informação sobre a viabilidade da continuação do julgamento a partir de 14 de abril, através dos meios audiovisuais e de comunicação à distância.

A juíza ressalva que também já estão agendadas sessões nos dias 15, 16, 21, 22, 23 e 28 do mesmo mês, e que decorrerão durante todo o dia.