O Ministério Público (MP) está a investigar suspeitas de administração danosa e de participação económica em negócio na renegociação do contrato de manutenção dos helicópteros EH-101 que foi feita entre o Ministério da Defesa (MD) e a Leonardo, fabricante dos ‘hélis’, no primeiro trimestre de 2019. Na altura, João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, era o ministro da Defesa e assinou os despachos que autorizaram a realização dessa despesa com os ‘hélis’.









Ver comentários