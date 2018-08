Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão aterroriza a roubar no metro de Lisboa

Cadastrado com faca chegou a sequestrar duas vítimas.

08:59

Os últimos dias de julho foram de verdadeiro terror na rede do Metropolitano de Lisboa. Um cadastrado, de 41 anos, em liberdade condicional de uma pena de prisão por roubos violentos, fez cinco assaltos com faca junto a várias estações, dois deles envolvendo mesmo o sequestro das vítimas.



Na última terça-feira, e após reunir todas as queixas das vítimas, uma brigada da Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP de Lisboa avançou para a detenção do perigoso assaltante. Além de ter obtido, por parte dos queixosos, reconhecimentos positivos, a PSP fez uma busca à residência do suspeito. Foram apreendidos inúmeros objetos roubados, bem como utensílios usados nos roubos.



Estima-se que tenha lucrado 1300 euros com estes assaltos. O juiz de instrução criminal que interrogou o suspeito não hesitou em colocá-lo em prisão preventiva. A PSP apresentou prova de que o mesmo, além de despojar as vítimas de bens pessoais, chegou a sequestrar duas delas sob ameaça de faca, forçando-as a fazerem levantamentos em multibancos.