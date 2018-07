Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sai da esquadra e vai fazer assalto

Ladrão detido duas vezes no espaço de apenas três horas.

08:47

Passou mais de duas horas na esquadra da PSP das Olaias, em Lisboa, após tentar furtar uma mala na zona do Beato. Acabou por sair em liberdade, mas a primeira coisa que o ladrão fez após deixar as instalações policiais foi assaltar um homem que estava numa paragem de autocarro. Resultado: foi detido pela segunda vez no espaço de apenas três horas.



O detido, um cidadão do leste europeu, de 28 anos, já tem um vasto cadastro criminal. E, na noite de sábado para domingo, somou mais dois processos- -crime ao seu currículo. Presente ontem a um juiz, voltou a sair em liberdade. Tem de se apresentar todos os dias na PSP.

O ladrão tentou furtar uma mala, pelas 23h00, mas acabou por ser detetado. As autoridades foram chamadas e o homem conduzido até à 12ª esquadra, nas Olaias. Aí, os agentes acabaram por fazer o expediente, processo após o qual restituíram o homem à liberdade.



Saiu da esquadra, na rua Américo Durão, já à 01h15 de domingo, e percorreu cerca de um quilómetro até à Alameda Dom Afonso Henriques. Aí, pela 01h45, deparou-se com um homem de 49 anos, que aguardava um autocarro na paragem. A vítima foi coagida a entregar um telemóvel, no momento em que passou uma viatura da PSP descaracterizada. Os agentes estranharam as movimentações na paragem e perceberam que decorria um assalto. Foi então que os agentes ficaram surpresos ao perceber que o autor do roubo era o mesmo homem que tinha saído da esquadra meia hora antes.