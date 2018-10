Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão e vítima feridos durante roubo em Coimbra

Assaltante atacou com tesoura e foi agredido com barra.

Por Paula Gonçalves | 09:24

Uma tentativa de roubo a um posto de abastecimento de combustíveis terminou, na noite de quinta-feira, em Coimbra, com o assaltante e a vítima feridos. Tudo aconteceu pelas 22h15. O assaltante entrou na loja das bombas de gasolina armado com uma tesoura e exigiu o dinheiro.



O funcionário reagiu e, munido de uma barra em alumínio, atingiu o suspeito provocando- -lhe ferimentos. Mesmo assim, o assaltante, segundo a PSP de Coimbra, conseguiu ferir a vítima com gravidade.



Os dois acabaram por ser transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra. O assaltante recebeu alta esta sexta-feira e foi detido pela Polícia Judiciária do Centro.



A PSP de Coimbra também esteve no local. Mas atendendo à gravidade dos ferimentos, configurando um crime de tentativa de homicídio, o caso está agora a ser investigado pela PJ.



O ladrão, que terá atuado sozinho, terá vigiado a zona onde está instalada a bomba de gasolina, na avenida da Lousã, e aguardado que o funcionário ficasse sozinho para poder atacar.