Uma frutaria da Serra das Minas, concelho de Sintra, foi, esta terça-feira à tarde, assaltada por um homem que se fez passar por cliente e acabou por apontar uma arma de fogo à funcionária e fugir com os 350 euros em caixa.





Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o assaltante entrou na frutaria “como se fosse um cliente”. Encheu um cesto com artigos e colocou-se no balcão “para pagar”. Quando a funcionária, de 34 anos, registava os artigos, o homem ameaçou-a com o uso de força física e da arma de fogo. Fugiu com o dinheiro na registadora. A PSP foi ao local e a PJ investiga o crime.