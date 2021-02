Ricardo Abreu, o assaltante de 46 anos que atacou uma idosa em casa e foi travado por populares, no sábado, na Póvoa de Lanhoso, ficou ontem em prisão preventiva.



O assaltante já cumpriu penas por roubos e foi libertado da cadeia no âmbito de medidas de prevenção da Covid-19. Ricardo Abreu agrediu a idosa, de 88 anos, para lhe roubar duas alianças e ainda atingiu com uma navalha Luís Morais, o jovem de 28 anos que impediu a fuga e o entregou à GNR.

Ver comentários