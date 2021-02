Prisão preventiva para homem que roubou, agrediu idosa e acabou travado por populares na Póvoa do Lanhoso

O Tribunal de Guimarães aplicou prisão preventiva a um homem de 46 anos detido no sábado por roubo a um casal de idosos na Póvoa de Lanhoso, anunciou esta segunda-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que o suspeito estava munido de uma faca e, perante a resistência inicial do casal, agrediu a mulher, de 88 anos, retirando-lhe dois anéis em ouro e colocando-se em fuga.

"Perante os pedidos de auxílio dos idosos, alguns vizinhos acorreram, tendo intercetado o suspeito no interior de uma propriedade próxima, acrescenta.

O homem tentou fugir à retenção dos populares, recorrendo a agressões e a ameaças com recurso da faca, tendo ferido um deles numa mão.

"Foram recuperados os anéis roubados que estavam dissimulados no interior do forro do casaco do suspeito", acrescenta a GNR.

O detido já tem antecedentes criminais por "ilícitos da mesma natureza".