"Empurrou-me para o chão e bateu-me com uma trave na cabeça, depois andou comigo de arrasto pela casa e apertou-me o pescoço com o meu avental. Tive muito medo, pensei que ele me ia matar e que o meu marido ficava sozinho sem poder defender-se.” Maria Odete Ferreira, 88 anos, viveu momentos de terror às mãos de um assaltante que a surpreendeu em casa, este sábado de manhã, na Póvoa de Lanhoso. Temeu pela sua vida e pela do marido acamado.









Os gritos de desespero da idosa acabaram por salvá-la do ladrão, que foi caçado por populares quando tentava fugir com duas alianças em ouro. Luís Filipe Morais, de 28 anos, não hesitou ao ouvir o pedido de ajuda. Perseguiu o ladrão, agarrou-o e apesar de ter sido esfaqueado numa mão, deteve o assaltante e entregou-o à GNR da Póvoa de Lanhoso.

“Puxou da faca quando o consegui agarrar, tentou esfaquear-me na barriga. Eu desviei-me e fui atingido na mão”, relata Luís Filipe, que teve de ser suturado com cinco pontos, no Hospital de Braga.





Ainda assim, e apesar de ferido, não largou o assaltante, num momento gravado por um popular. “Atirei-o ao chão e fiquei naquela posição até chegar a GNR”, conta, aliviado por ter conseguido capturar o homem que, pouco antes, agrediu com violência, a vizinha que “é como família”.





A GNR recuperou, no bolso do casaco do assaltante, as duas alianças de ouro que tinham sido roubadas. Foram entregues à idosa que se deslocou ao posto para fazer o reconhecimento do ladrão. “Já tinha sido assaltada, mas nunca tive tanto medo como hoje. Se estou viva é graças à Senhora do Pilar a quem servi mais de 60 anos”, agradece, emocionada.





Ladrão cadastrado





O homem de 46 anos que foi detido pela GNR após o assalto no lugar do Horto, já estava referenciado pela Guarda por vários tipos de crime. Ficou preso nas celas do posto e amanhã deverá ser presente a um juiz, indiciado pelos crimes de roubo e ofensas à integridade física da idosa e do homem que o deteve.





Captura filmada





Um automobilista filmou a espetacular captura do assaltante por dois populares. Nas imagens, veem-se dois homens a perseguir o ladrão e instantes depois o homem a ser atirado ao chão e manietado por Luís Filipe Morais.





A idosa ficou ferida





Maria Odete Ferreira sofreu ferimentos na cabeça e na mão esquerda. Foi assistida no local pelos bombeiros voluntários da Póvoa de Lanhoso, não tendo sido necessária assistência hospitalar. Ao CM, Maria Odete garante que não conhece o assaltante.