Ladrão travado por populares após assaltar e agredir idosa na Póvoa de Lanhoso em Braga

Um ladrão de 46 anos foi travado por populares após invadir a casa e roubar idosa na Póvoa de Lanhoso, em Braga.O crime ocorreu este sábado cerca das 10h40 quando o homem entrou na casa de uma idosa de 88 anos e a agrediu com um pau e ameaçou com uma faca.Quando tentava fugir foi apanhado por populares, um dos quais acabou esfaqueado na mão, até à chegada da GNR.O ladrão já se encontra detido no destacamento da GNR da Póvoa de Lanhoso.A idosa foi assistida pelos bombeiros no local e o popular esfaqueado foi hospitalizado no Hospital de Braga.