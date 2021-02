"Arrastou-me, queria dinheiro": Idosa assaltada e agredida na Póvoa de Lanhoso relata momentos de pânico

Maria Odete Ferreira, de 88 anos, foi este sábado assaltada por um homem de 46 que lhe invadiu a casa, agrediu-a com um pau e ameaçou-a com uma faca.A idosa relata aomomentos de verdadeiro pânico em que assume ter temido pela própria vida."Abriu a porta, arrastou-me, queria a carteira, queria dinheiro", conta a idosa ainda assustada. A mulher conta que levou "pontapés" e foi agredida com "um pau na cabeça".Valeu-lhe a ajuda de populares que, ao se aperceberem da situação,