Um homem de 35 anos e uma mulher, de 45, foram detidos pela GNR depois de terem fugido a pé de um acidente em que se envolveram, em Vila Nova de Gaia.A viatura tinha sido furtada, no Porto, pelos suspeitos, e no interior havia peças de roupa com alarmes, assim como uma caixa registadora de um estabelecimento que tinham assaltado por arrombamento, em Canedo, Santa Maria da Feira.