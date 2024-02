A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um roubo à mão armada ocorrido à 01h50 desta quarta-feira, no paredão de Paço de Arcos, Oeiras.A vítima foi atacada por três ladrões e forçada a fazer uma transferência de dinheiro pela aplicação de telemóvel MB Way.A vítima, um homem com cerca de 30 anos, estava sozinha quando foi atacada pelos ladrões. Encurralada e ameaçada com a arma, teve de passar 80 euros para os assaltantes.A PSP recebeu a queixa e passou a investigação à PJ.