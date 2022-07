A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, através da secção de investigação a assaltos, está a averiguar dois roubos à mão armada, ocorridos quase em simultâneo, nos concelhos da Amadora e de Oeiras.





Pelas 23h30 de quinta-feira, na Alameda José de Melo, na Outurela, Oeiras, um homem foi atacado por três encapuçados. Um dos ladrões empunhava uma arma de pequeno calibre, aparentemente uma pistola, e exigiram-lhe todos os bens. A vítima acabou por entregar um telemóvel iPhone e quatro mil euros., investiga a possibilidade de o queixoso ter ido ao local para finalizar um negócio com os assaltantes. Pela mesma hora, mas no centro da Amadora, um ladrão encapuçado assaltou uma loja de conveniência gerida por um imigrante asiático. Antes de entregar todo o dinheiro que tinha disponível no estabelecimento e cujo valor não tinha sido na sexta-feira apurado, o comerciante foi agredido com uma coronhada na cabeça.O ladrão fugiu e a vítima teve de ser hospitalizada.