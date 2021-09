A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa está a investigar o roubo armado de uma viatura (carjacking), ocorrido na madrugada de sábado no bairro da Cova da Moura, Amadora.





Fonte policial disse aoque o crime ocorreu pelas 04h30 de domingo, a meio da rua Principal daquele bairro. O dono da viatura foi atacado momentos depois de a ter estacionado. Dois homens encapuzados e armados, segundo a vítima, com uma caçadeira, rodearam o proprietário da viatura. Os ladrões exigiram-lhe as chaves do veículo e acabaram por fugir no mesmo. A PSP de Alfragide tomou conta da ocorrência e passou a investigação para a secção de roubos da PJ de Lisboa.