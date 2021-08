Uma pastelaria junto à EN306, em Alvelos, Barcelos, foi assaltada na madrugada desta terça-feira.Os ladrões partiram a porta de vidro do estabelecimento com recurso a um pé de cabra e conseguiram carregar a máquina de tabaco para o carro que estavam a usar. A máquina iria ser abastecida horas depois, pelo que o moedeiro continha bastante dinheiro. Antes de fugirem, os assaltantes roubaram ainda vários expositores com batatas fritas.