Largadas de toiros deixam 17 pessoas feridas em Alcochete

Os bombeiros de Alcochete assistiram 17 pessoas na quarta-feira, durante o sexto dia da Festa do Barrete Verde. Uma das vítimas foi transportada ao hospital devido a ferimentos ligeiros.



Durante as largadas, dois dos toiros conseguiram partir as cercas, obrigando dezenas de pessoas a fugirem para não serem colhidas. Apesar do pânico, a fuga dos animais não provocou feridos.

