Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva 10 anos por roubo de 64 mil euros

Entre as provas há ainda perícias aos telemóveis, localização celular e informação financeira e bancária dos arguidos.

Por S.A.V. | 10:47

Três homens que em novembro de 2016 assaltaram à mão armada uma carrinha de transporte de valores, na Baixa da Banheira, concelho da Moita, foram agora condenados pelo Tribunal de Almada a penas entre os 8 anos e 6 meses e os 10 anos e 6 meses de prisão.



O tribunal deu como provado que os arguidos fugiram com 64 mil € que retiraram ao funcionário que se preparava para atestar uma caixa multibanco.



Mas uma equipa da PJ tinha, casualmente, montado vigilância ao local, preventivamente, ao investigar outro grupo de assaltantes.



Foram reconhecidos pessoalmente, no inquérito e no julgamento, pelos inspetores.



Entre as provas há ainda perícias aos telemóveis, localização celular e informação financeira e bancária dos arguidos.