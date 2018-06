Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva nove anos de cadeia por esfaquear taxista

Tribunal deu como provado que Bruno Rodrigues agrediu a vítima para roubar 90 euros em Viana do Castelo.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:07

Bruno Rodrigues, que esfaqueou um taxista, em janeiro de 2017, em Darque, Viana do Castelo, foi esta sexta-feira condenado a nove anos de cadeia pelos crimes de tentativa de homicídio e furto agravado.



Ficou provado que o arguido, de 35 anos, esfaqueou a vítima para lhe roubar 90 euros. O coletivo de juízes entendeu que não ficou provado que o arguido tivesse intenção de matar a vítima, mas considerou a sua atitude muito grave.



"O ofendido só está vivo por grande sorte dele e sua. O golpe só não foi fatal porque a vítima colocou os braços em frente ao pescoço e porque tinha forte compleição física", disse a magistrada, na leitura do acórdão.



O crime ocorreu a 20 de janeiro do ano passado, quando Bruno Rodrigues seguia no táxi da vítima. Já no final da viagem, o taxista foi ameaçado, assaltado e esfaqueado na zona do pescoço, com recurso a um canivete.



A vítima, de 40 anos, ficou com uma cicatriz e padece ainda de stress pós-traumático. A juíza deu ainda conta dos problemas de toxicodependência do arguido, que tem já antecedentes por crimes contra o património. "Atentou contra a vida de uma pessoa que não conhecia e contra quem nada tinha", afirmou a juíza.



Bruno está em prisão domiciliária e irá continuar, para já, sujeito a essa medida, uma vez que o seu advogado pretende recorrer. A magistrada deixou, no entanto, um aviso ao arguido: "Porte-se muito bem. Ao mínimo incidente, vai logo para a prisão", afirmou.