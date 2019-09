Um homem morreu esta quinta-feira à tarde atropelado por um comboio Alfa Pendular, junto à estação de Granja do Ulmeiro, em Soure, distrito de Coimbra.A Linha ferroviária do Norte encontra-se cortada no sentido Norte - Sul, de acordo com fonte oficial do CDOS de Coimbra.O alerta foi às 18h12. Foram mobilizados para o local 11 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros de Soure, INEM, Refer e GNR.As circunstâncias do acidente são ainda desconhecidas.Em atualização