Local do violento acidente de autocarros em Matosinhos teve 27 acidentes entre 2009 e 2017

Entre despistes e colisões, dados dão ainda conta de três atropelamentos, na Rua 5 de Outubro.

Por Lusa | 17:29

O local onde na segunda-feira um acidente de viação causou dois mortos e seis feridos em São Mamede Infesta, Matosinhos, registou 27 acidentes entre 2009 e 2017, um dos quais com um morto, adiantou à Lusa fonte da câmara.



Segundo os dados fornecidos pela autarquia, na rua 5 de Outubro, no centro da cidade de São Mamede, aconteceram em 2009 cinco acidentes, em 2010 outros cinco, em 2011 três, em 2012 seis, em 2013 e 2014 nenhuns, em 2015 quatro, em 2016 três e em 2017 um.



Os anos "mais complicados" foram 2009 e 2010, em que os acidentes provocaram, além de feridos ligeiros, um morto e um ferido grave.



Entre despistes e colisões, os dados dão ainda conta de três atropelamentos.



Questionada pela Lusa sobre a possível abertura de um inquérito, a câmara remeteu para as "autoridades competentes", acrescentando que no local estão a ser construídas três passadeiras sobrelevadas para reduzir a velocidade de circulação naquela zona, onde têm sucedido vários acidentes relacionados com casos de excesso de velocidade.



"A construção das lombas ficou concluída na semana passada e a obra estava devidamente sinalizada, limitando a velocidade de circulação naquele local aos 20 quilómetros por hora", sublinhou.



Esta semana tem estado a ser feita a pintura das passadeiras, interrompida esta terça-feira de manhã devido à chuva, salientou.



Na segunda-feira à noite, um acidente envolvendo dois autocarros e três carros causou dois mortos e seis feridos, dois dos quais graves e quatro ligeiros, três deles crianças.



No local do acidente, em São Mamede Infesta, estiveram 60 operacionais, apoiados por 11 veículos, segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.