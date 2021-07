Primeira imagem de Luís Filipe Vieira à chegada ao tribunal

crimes a ser investigados são abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

em causa estão factos ocorridos desde 2014 e até ao presente. Ossão abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

Ao minuto Atualizado a 8 de jul de 2021 | 14:59

14:59 | 08/07 Correio da Manhã 'Rei dos Frangos' também já está em tribunal O empresário José António dos Santos, conhecido como 'Rei dos Frangos', também já chegou a tribunal. 'Rei dos Frangos' também já está em tribunal FOTO: CMTV O empresário

14:42 | 08/07 Correio da Manhã PSP impede captação de imagens durante entrada de Vieira no tribunal Vários agentes da PSP impediram esta quinta-feira os jornalistas de captar imagens durante a entrada de Luís Filipe Vieira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. PSP impede captação de imagens durante entrada de Vieira no tribunal FOTO: CMTV Vários agentes da PSP impediram esta quinta-feira os jornalistas de captar imagens durante a entrada de Luís Filipe Vieira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

14:41 | 08/07 Correio da Manhã Vieira já chegou a tribunal Luís Filipe Vieira e os restantes arguidos já chegaram ao Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa. Vieira já chegou a tribunal FOTO: CMTV Luís Filipe Vieira e os restantes arguidos já chegaram ao Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa.

02:38 | 08/07 A carregar o vídeo ...

Luís Filipe Vieira saiu dos calabouços da PSP de Moscavide, em Lisboa, rumo ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, cerca das 14h10 desta quinta-feira. O presidente do Benfica, que foi detiudo esta quarta-feira à tarde, será presente ao juiz Carlos Alexandre.Para além de Vieira, foram também transportados para aquele tribunal os outros três arguidos, que também passaram a noite no mesmo estabelecimento prisional: o empresário e amigo de Vieira, José António dos Santos, conhecido como 'Rei dos Frangos'; o filho do presidente dos encarnados, Tiago Vieira e ainda o empresário desportivo, Bruno Macedo.De recordar queSegundo o que onoticiou, o filho de Luís Filipe Vieira será defendido em tribunal pelo