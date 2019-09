Luís ‘Maluco’, carteirista histórico de Lisboa, fica em prisão preventiva

Luís ‘Maluco’, como é conhecido, tem 67 anos e sempre usou o mesmo esquema. Uma camisa pendurada no antebraço disfarçava a mão ligeira no bolso dos turistas. É um dos históricos carteiristas de Lisboa, com especial preferência pelo elétrico 15, e foi novamente detido pela PSP. Com ficha longa na polícia, ficou desta vez em prisão preventiva.O golpe que lhe valeu a prisão ocorreu na quinta-feira, precisamente no elétrico 15. Segundo apurou o, ‘Maluco’ foi visto por investigadores criminais a forçar a entrada num elétrico sobrelotado. Levava já a camisa sobre o braço e saiu pouco depois, colocando a peça de roupa enrolada à cintura para esconder a carteira que tinha acabado de furtar a um turista italiano, que a guardava numa bolsa a tiracolo.Quando foi agarrado pela PSP, Luís ‘Maluco’ já estava a contar os 110 euros em notas retirados da carteira. Um agente foi atrás do turista para lhe devolver os valores. O homem ainda não se tinha apercebido de que havia sido alvo de furto.A PSP conseguiu ligar o histórico carteirista a outros quatro furtos ocorridos no elétrico 15 - que liga a praça da Figueira a Santos - entre finais de março e agosto. É descrito como "expedito" e "super rápido". Num dos casos, Luís ‘Maluco’ precisou apenas de 19 segundos para furtar a carteira a um turista. Quando entrou no elétrico já levava a mão dentro do bolso da vítima e saiu rapidamente já com a carteira. Este assaltante tem a particularidade de atuar sempre sozinho.