Vinte anos depois o massacre de Fortaleza continua bem vivo na memória de portugueses e brasileiros. Luís Miguel Militão chamou para a morte seis empresários, entre eles um amigo próximo do homicida. Foram espancados, esfaqueados, asfixiados e atingidos a tiro antes de serem enterrados, ainda com vida, numa cova com dois metros de profundidade.