Luís Montenegro lamenta ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa

O presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro, deixou uma nota a lamentar o ataque que aconteceu na manhã desta terça-feira no Centro Ismaelita de Lisboa."O ataque desta manhã é um crime hediondo que a justiça deve punir exemplarmente. Manifesto a minha solidariedade e pesar às famílias das vítimas e ao Centro Ismaili de Lisboa. Cumprimento a PSP pela rápida e eficaz intervenção", escreveu na rede social Twitter.Duas mulheres foram mortas à facada na manhã desta terça-feira, no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa. Um ferido grave, também esfaqueado, professor do Centro, deu entrada no Hospital de Santa Maria.