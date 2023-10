Madrinha deixa menina de quatro anos trancada no carro durante concerto em Tomar

Uma mulher deixou a afilhada, de quatro anos, dentro do carro perto da rodoviária de Tomar, na noite de sábado para domingo, para ir assistir ao concerto do Pedro Mafama.O alerta para a situação foi dado no palco da Várzea Grande, com o pedido para que a proprietária da viatura, que tinha a criança no interior, se dirigisse com urgência para o local.Segundo apurou o, o alerta foi dado por populares que encontraram a criança no interior do carro. Quando a PSP chegou ao local, um popular já tinha forçado a abertura da porta e retirado a criança para o exterior.As autoridades identificaram a madrinha que referiu que ia regularmente ao veículo ver se a menina estava bem. O CM sabe que a mãe da criança é imigrante e que era a madrinha a responsável pela menina naquela noite.O processo seguiu para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.