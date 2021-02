Mãe abandona filho de 12 anos a tomar conta dos irmãos mais novos para ir a Lisboa

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Bragança e os factos remetidos para tribunal.

Uma mãe de Bragança decidiu deixar os cinco filhos aos cuidados do irmão mais velho, de apenas 12 anos, enquanto se ausentava para uma viagem de cariz pessoal que realizou a Lisboa. A estadia na capital terá durado cinco dias até aos meninos serem resgatados pela PSP, anunciou a força de segurança esta segunda-feira.As crianças foram deixadas num ambiente nauseabundo com sacos de lixo e restos de comida espalhados pela casa. Ao alcance dos menores existiam vários objetos cortantes, revelaram os agentes que se depararam com o cenário de perigo.Foi o irmão mais velho, de apenas 12 anos, que tomou conta de todas as crianças. Algumas apresentavam falta de higiene e sinais de total desleixo. Os menores foram encontrados vestidos de pijama e descalços.A PSP disse ainda que a casa denotava uma total "falta de asseio e de quaisquer comodidades, sendo que as divisões estavam completamente desarrumadas, com lixo espalhado por todo o lado".Os jovens eram alimentados por uma amiga da mãe que se deslocava a casa "amiuude" para lhes levar comida.As crianças foram entregues a uma instituição de apoio social e o caso seguiu para a