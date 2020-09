Mãe com dois filhos sem trabalho arrisca perder a casa

Alcina Bento, uma mulher de 38 anos, está na iminência de ser obrigada a sair da casa onde habita, um anexo de uma vivenda na Romeira, concelho de Santarém. Com dois filhos menores a seu cargo e sem ajudas sociais, perdeu recentemente o emprego e não tem rendimentos para arrendar uma nova habitação com um custo mais elevado.





CM Alcina Bento, lamentando que, até agora, só tenha esbarrado na burocracia dos serviços de ação social da autarquia.



“Não sei mesmo o que mais posso fazer. Já recorri à Câmara Municipal de Santarém e estou desde 2017 à espera de uma resposta a um pedido de habitação”, explica aoAlcina Bento, lamentando que, até agora, só tenha esbarrado na burocracia dos serviços de ação social da autarquia.

“Dizem que tenho de aguardar porque há casos mais urgentes que o meu, mas acho que tenho esse direito porque estou sozinha e com duas crianças à minha guarda”, acrescenta.





Ao CM, a Câmara Municipal de Santarém explica que as habitações municipais com condições de habitabilidade estão todas atribuídas, de momento. A autarquia acrescenta estar a melhorar as condições nas restantes casas de habitação social desocupadas, às quais Alcina Bento “poderá candidatar-se”, depois de aberto o respetivo concurso.





A nível do município, a mulher está sinalizada não como um caso urgente, mas apenas como uma “situação de dificuldade económica em suportar o valor de renda no mercado privado”. Acrescente-se que Alcina Bento tem procurado outras casas para arrendar, a valores que possa suportar, mas sem qualquer sucesso, até ao momento. E perante o aproximar do novo ano letivo, sobra o desespero de quem diz mesmo “já não saber o que fazer”.