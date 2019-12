Casal condenado por torturar filhos. Crianças fechadas em quarto com balde a servir de WC

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mãe e companheiro fechavam à chave, todas as noites, a filha de 10 anos no quarto, onde punham um balde para ela fazer as necessidades, em Sintra. Muitas vezes, entre setembro de 2012 e junho de 2013, o irmão, de apenas 8 anos, era encarcerado com a menina. Noutras, ficava à porta a chorar. Eram ambos agredidos e insultados. A mãe foi condenada a 4 anos e 4 meses de prisão. O padrasto a 5 anos. Ambas penas efetivas e com pena acessória de proibiç... < br />