Franklim Lobo, tido pela PJ como o maior traficante de droga português, condenado em abril a 11 anos de cadeia, entrou com um requerimento de recusa contra o desembargador João Carrola, do Tribunal da Relação de Lisboa, que seria relator do recurso em que o Ministério Público pede 25 anos de prisão.A defesa de Lobo diz que o juiz corre o risco de ser considerado suspeito porque, nos anos 90, condenou Franklim a 18 anos.