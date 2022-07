Um incêndio deflagrou esta quinta-feira junto à Autoestrada 23, na localidade de Benespera, Guarda.No local, a combater as chamas estão mais de 300 operacionais, 73 veículos e cinco meios aéreos. As chamas consomem uma zona de mato, junto à via da autoestrada no sentido Guarda-Castelo Branco. Fogo evoluiu para sul e já se encontra no distrito de Castelo Branco.O alerta foi dado às 14h11.Chamas lavram em duas frentes mas conseguiu-se que não passasse para o outro lado da A23.Em atualização