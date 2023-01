Mais mortes e acidentes na estrada neste Natal e Passagem de Ano

Nas operações rodoviárias levadas a cabo pelas autoridades responsáveis neste Natal e Passagem de Ano foram registadas mais mortes e acidentes.Foram registadas 22 vítimas mortais e 5745 acidentes, mais seis e 797, respetivamente, do que no mesmo período do ano anterior.Também se registaram 81 feridos graves e 1316 feridos leves, menos dois e 62, respetivamente, do que na mesma altura no ano passado, segundo comunicado conjuntos lançado pelas autoridades responsáveis pela sinistralidade rodoviária.

"Nos distritos de Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu o objetivo de zero mortos nas estradas portuguesas foi atingido", observam.