Mancha de poluição detetada na barragem de Pracana após amaragem de avião de combate a incêndios

Uma mancha de poluição foi identificada este sábado de manhã na barragem de Pracana, em Castelo Branco, após a amaragem de um avião de combate a incêndios, na sexta-feira, provocando um derrame de combustível, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"A mancha de poluição foi contida com recurso a material de contenção e recolha, nomeadamente barreiras absorventes, que ficarão instaladas, a flutuar e fundeadas, até à operação de remoção da aeronave pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco", referiu a AMN, em comunicado.

De acordo com a Autoridade Marítima, o alerta foi recebido pelas 21h00 de sexta-feira, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, tendo sido ativados para o local quatro elementos da Direção de Combate à Poluição do Mar (DCPM), bem como um técnico da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e elementos dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim.

Na sequência do alerta foi identificada esta manhã "uma mancha de poluição" na barragem de Pragana, no concelho e distrito de Castelo Branco, indicou a AMN, explicando que a situação foi "causada por um avião de combate a incêndio que amarou na barragem, resultando um derrame de combustível (fuel oil) para a água".

Os procedimentos de natureza técnica relativos à vigilância e ao combate à poluição do mar são da responsabilidade da DCPM, entidade que, a nível nacional, tem ainda de coordenar e dirigir operações de combate à poluição do mar, adiantou a Autoridade Marítima.

Na sexta-feira, a amaragem, na barragem de Pragana, de um avião, que participava no combate ao incêndio que lavrava em Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, apenas provocou danos materiais, tendo o piloto saído ileso, informou a Proteção Civil.

A barragem de Pracana está implantada sobre o rio Ocreza na foz da ribeira da Pracana neste rio, localizando-se entre os municípios de Mação (distrito de Santarém) e de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

O incêndio deflagrou pelas 15h00 de sexta-feira numa zona de floresta próximo da aldeia de Carrascal, Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, e continua este sábado a lavrar, tendo chegado a Proença-a-Nova, no mesmo distrito, com o vento e as características do terreno a condicionar o combate ao fogo.

Pelas 18h40 de hoje[este sábado] participavam no combate a este incêndio 1.170 operacionais, apoiados de 405 meios terrestres e 10 meios aéreos.