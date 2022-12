Manuel Pinho e Ricardo Salgado acusados de corrupção

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho e o ex-banqueiro Ricardo Salgado foram esta quinta-feira acusados de corrupção e branqueamento de capitais, no âmbito do processo EDP, segundo a acusação deduzida pelo Ministério Público.

O ex-ministro da Economia está acusado de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, fraude fiscal e branqueamento de capitais.





Já o antigo banqueiro do grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, é acusado de corrupção ativa para ato ílicito, um crime de corrupção ativa e de branqueamento de capitais.

A mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho, foi acusada co-autoria material com Manuel Pinho de um crime de branqueamento de capitais e outro de fraude fiscal.



Segundo a investigação, Manuel Pinho teria um pacto corruptivo com Ricardo Salgado, através do qual teria recebido cerca de cinco milhões de euros para, alegadamente, favorecer os interesses do BES (que era então acionista da EDP), onde havia trabalhado antes de entrar para o governo.