Até outubro, Manuel Pinho não é ouvido como arguido no processo EDP.O acórdão do Tribunal Constitucional foi divulgado esta segunda-feira e a Conselheira Mariana Canotilho decidiu que o recurso do ex-ministro da Economia tem efeito suspensivo, até ser decidida a questão de fundo: pode Pinho ser ouvido ou não como arguido?O juiz Ivo Rosa disse que não, mas o Ministério Público recorreu para a Relação que se pronunciou afirmativamente.