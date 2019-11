Máquina mata homem em fábrica de cimento

Um homem português de 47 anos morreu durante a manhã de sábado, vítima de um acidente de trabalho, na Central de Betão de Loulé, pertencente à empresa Cimpor - Cimentos de Portugal.O alerta foi dado por volta das 10h00 da manhã. Ao que apurou o, este trabalhador da empresa estaria a efetuar a manutenção de uma máquina trituradora de pedra quando, por motivos que estão a ser apurados, se deu o acidente. De imediato, foram alertados os meios de socorro para prestar assistência, mas o óbito acabaria por ser declarado no local.Foram mobilizados meios dos Bombeiros Municipais de Loulé e do INEM, num total de 11 operacionais, com cinco viaturas. A GNR foi chamada para tomar conta da ocorrência e, mais tarde, também inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) dirigiram-se até à empresa de forma a apurar as circunstâncias em que aconteceu o acidente que vitimou o trabalhador. A investigação prossegue com as necessárias diligências a serem feitas pelas autoridades.Em comunicado, a empresa Cimpor manifestou este sábado o seu pesar pela morte de um dos seus colaboradores, acrescentando ainda que foi aberto, desde logo, um inquérito para serem apuradas as causas do acidente.O Centro de Produção de Loulé conta com uma das três fábricas de cimento que a empresa Cimpor opera em Portugal. A empresa detém ainda várias unidades de produção de betões e argamassas.