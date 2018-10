Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marinha apura caso de munições perdidas na estrada

Processo resultou em ações disciplinares "a alguns militares" responsáveis pelo transporte.

Por Miguel Curado | 09:41

A Marinha abriu processos disciplinares a militares responsáveis pelo transporte de uma caixa de munições que caiu durante o percurso para a Escola de Fuzileiros, a 26 de setembro.



Durante o processo de averiguações interno, "identificou-se matéria que indiciava o não cumprimento de deveres militares" associados ao transporte e acondicionamento de material, disse à Lusa o porta-voz da Marinha, comandante Fernando da Fonseca.



O processo resultou em ações disciplinares "a alguns militares" responsáveis pelo transporte.



Ao CM, o comandante Fernando da Fonseca explicou que os factos em análise na investigação aconteceram no percurso entre o arsenal do Alfeite e a Escola de Fuzileiros, em Vale de Zebro, Barreiro.



Foi neste caminho que o cunhete (caixa de munições) caiu de um veículo militar, e ficou preso debaixo do carro de uma mulher.



A condutora e um popular conseguiram soltar a caixa, e outro homem, um ex-militar, reconheceu o conteúdo do cunhete, alertando a PSP.