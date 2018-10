Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Queda de mil munições durante transporte sob investigação

Situação foi assumida pela Marinha logo no dia a seguir ao incidente.

Por J.C.R. | 08:48

O Ministério Público abriu um inquérito para investigar a queda de uma caixa com mil munições durante o transporte para a Escola de Fuzileiros, no Barreiro.



A situação foi assumida pela Marinha logo no dia a seguir ao incidente, mas a investigação surgiu já depois de o CM ter revelado dados da PSP de Setúbal que contrariavam a versão inicial da Marinha.



A Marinha afirmava que o ‘cunhete’ tinha caído na estrada e foi encontrado por um carro, mas a PSP apresentou uma versão diferente: após a queda da caixa, a mesma foi arrastada vários quilómetros e deixada ao abandono num descampado em Corroios até um ex-militar a encontrar e alertar a PSP.