Marinha Portuguesa resgata tripulante de 67 anos ao largo do cabo de São Vicente, em Sagres

A Marinha Portuguesa fez o resgate médico de um homem de 67 anos, tripulante de um navio mercante que se encontrava a navegar a sul do cabo de São Vicente, foi divulgado este domingo.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa refere que, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou, durante a madrugada de hoje, o resgate médico de um homem de nacionalidade búlgara que apresentava "sinais vitais muito fracos".

"O alerta foi recebido MRCC Lisboa pelas 02:34, através do canal de emergência de rádio, tendo o navio reportado ter a bordo um elemento com sinais vitais muito fracos. Foi estabelecida de imediato comunicação com o navio por telefone de satélite e coordenada a assistência médica por telefone com o apoio do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR), organismo que declarou a necessidade de efetuar o resgate urgente", explica a Marinha.

O resgate foi feito com a colaboração da Força Área Portuguesa (FAP), com um helicóptero EH-101.

"A aeronave da FAP aterrou no aeródromo de Figo Maduro em Lisboa pouco passava das 08:00, tendo o paciente sido de seguida encaminhado para Unidade Hospitalar", adianta ainda na nota.