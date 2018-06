Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mário Machado ouvido no DCIAP após rixa de gangues

Ex-dirigente da Frente Nacional esteve esta terça-feira na Polícia Judiciária, em Lisboa.

Por Joana de Sales | 02:16

Mário Machado foi ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa, esta terça-feira à tarde. Em causa estão as agressões entre gangues motards decorridas no Prior Velho em março deste ano.



Machado chegou perto das 14h00 à Polícia Judiciária. Garantiu desconhecer as razões desta convocatória, mas o CM sabe que foi ouvido na sequência das agressões de 24 de março, num restaurante, durante um encontro de amigos de Machado.



Estariam todos ligados ao novo gangue de motards que o ex-dirigente da Frente Nacional criou recentemente, os Red and Gold.



Desta rixa resultaram, na altura, seis feridos, dois deles graves.



Mário Machado não terá revelado muito sobre o caso. Foram mais de duas horas que terão terminado sem grandes avanços na investigação. Aos jornalistas, não avançou mais sobre o que foi dito, visto que o caso se encontra em segredo de justiça.