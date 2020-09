Mascarados roubam posto de combustível em Albufeira

Entraram com máscaras na cara, de pistola na mão e exigiram dinheiro e tabaco à funcionária. Os dois homens assaltaram, quarta-feira à noite, um posto de combustível na EN125, na zona das Ferreiras, em Albufeira. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária (PJ) por ter sido usada uma arma de fogo durante o roubo.Segundo apurou o Correio da Manhã, tudo aconteceu momentos antes do fecho do espaço. Os assaltantes entraram vestidos com fatos de treino, bonés e de cara tapada. Dirigiram-se à funcionária que estava de serviço. Pediram que entregasse o dinheiro e tabaco que estava na prateleira. Viram que a empregada tinha a sua carteira por perto e pediram para a entregar também, com o intuito de se apoderarem do dinheiro que esta pudesse ter no interior. Passados alguns minutos fugiram.Uma patrulha da GNR esteve no local, mas a investigação foi entregue à PJ por ter sido usada uma arma de fogo. Os investigadores estão a realizar diligências para tentar identificar os suspeitos. O facto de o posto dispor de câmaras de videovigilância poderá ajudar as autoridades nesse sentido. As autoridades estão também a tentar apurar qual o carro que foi usado pela dupla para a fuga.Esta não é a primeira vez que este posto de combustível é assaltado. Tal como onoticiou, em 2010, dois homens assaltaram o posto e fugiram numa mota, depois de exigirem dinheiro e tabaco à funcionária que estava de serviço.